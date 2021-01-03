Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte çıktı!
Fuhuştan yakalandı: Üniversite diploması sahte...
Evde ne var ne yoksa aldılar
Evde ne var ne yoksa...
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak

İtalya’da 6 gün önce aşı olan doktor koronavirüse yakalandı

İtalya'da 6 gün önce Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği koronavirüs aşısını olan Umberto I Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Departmanı Direktörü Dr. Antonella Franco, korona virüs testinin pozitif çıktığı açıkladı.

03 Ocak 2021 Pazar 17:49
1024 Okunma
İtalya’da 6 gün önce aşı olan doktor koronavirüse yakalandı

İtalya’da Koronavirüse karşı aşılamaların başlamasının ardından kötü haber geldi. Siracusa kentindeki Umberto I Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Departmanı Direktörü Dr. Antonella Franco’nun 6 gün önce Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği Koronavirüs aşısını yaptırmasına rağmen korona virüs testi pozitif çıktı.

Dr. Franco test sonucunun ardından yaptığı açıklamada, “Pozitif çıktım ama tekrar aşı olurum. Belki aşı olmasaydım virüs bende geri dönülemez hasarlar meydana getirebilirdi” dedi.

Sicilya Bölgesi Sağlık Departmanı tarafından yapılan açıklamada, Dr. Franco'nun 6 gün önce Palermo'da ilk aşı olan kişilerden biri olduğu belirtildi.

Doktorun, aşı olmadan önce virüse yakalanıp yakalanmadığı araştırılırken, Dr. Franco ile Palermo'ya aşı olmaya giden ekipteki sağlık çalışanları da inceleniyor.

SAĞLIK YÜKSEK KURULU BAŞKANI LOCATELLİ: “ANCAK 2. DOZDAN SONRA TAM KORUMA SAĞLANIYOR”

İtalya Sağlık Yüksek Kurulu Başkanı Franca Locatelli yaptığı açıklamada, Koronavirüs aşısının sadece 2. dozunun uygulanmasının ardından tam koruma sağladığına dikkat çekti. Locatelli, "Bilimsel araştırmalar 1’inci dozun tam koruma sağlamadığını ve ilk dozun ardından enfekte olan kişiler görüldüğünü açıkça belirtiyor. İkinci doz aşıdan sonra tam bir korumadan bahsetmek mümkün. Bu nedenle aşı olanların da sorumlu davranışları bırakmamaları gerekiyor” dedi.

İtalya'da 3 Ocak itibariyle 75 bin 327'si sağlık çalışanı olmak üzere 84 bin 730 kişiye Koronavirüs aşısı yapıldı.

İtalya’da toplam vaka sayısı 2 milyon 141 bin 201’e, ölenlerin ise 74 bin 985’e yükseldi.

Son Güncelleme: 03.01.2021 18:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de 2 bin 254 kişi daha koronavirüsten öldü
ABD'de 2 bin 254 kişi daha koronavirüsten öldü
Dünya genelinde vaka sayısı 85 milyonu aştı
Dünya genelinde vaka sayısı 85 milyonu aştı
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 60 milyonu geçti
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 60 milyonu geçti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim