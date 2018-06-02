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İtalya’da Conte hükümeti dönemi

18 kişilik kabineden oluşan yeni hükümet, Cumhurbaşkanı SergioMattarella’nın huzurunda sırayla yemin etti...

02 Haziran 2018 Cumartesi 13:33
İtalya’da Conte hükümeti dönemi

İtalya’da, 4 Mart’ta yapılan seçimlerden yaklaşık 3 ay sonra kurulan Başbakan GiuseppeConte’nin liderliğindeki yeni Lig-5 Yıldız Hareketi (M5S) hükümeti yemin ederek, göreve başladı.

Aşırı sağcı Lig partisi ile sistem karşıtı M5S'nin oluşturduğu ve Başbakan Conte’nin liderliğindeki yeni koalisyon hükümeti, yerel saatle 16.00’da (TSİ 17.00) yemin etmek üzere, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gitti.

18 kişilik kabineden oluşan yeni hükümet, Cumhurbaşkanı SergioMattarella’nın huzurunda sırayla yemin etti.

Yeni hükümetin güvenoylaması için salı veya çarşamba günü parlamentoya gitmesi bekleniyor.

İTALYA’NIN YENİ HÜKÜMETİ

Başbakan Conte’nin liderliğinde 18 kişiden oluşan kabinede 5 kadın bakan yer alıyor. Yeni hükümette koalisyonun ortaklarından M5S’nin lideri LuigiDiMaio Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Lig’in lideri MatteoSalvini ise İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak görev yapacak.

Yeni hükümetin programında İtalya’nın yüksek kamu borcu nedeniyle çok eleştirilen vergi oranının düşürülmesini öngören iki kademeli vergi uygulaması, vatandaşlara temel gelir ve AB bütçesinde esneklik ile "Fornero Kanunu" olarak da bilinen emeklilik yaşını 67'ye çıkaran reformun gözden geçirilmesi, kumar ve vergi kaçakçılığıyla mücadele, göç meselesi ile Müslümanlara yönelik sert politikalar gibi tartışmalı noktalar bulunuyor.

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