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İtalya’da günlük vaka sayısı 5 bini aştı

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İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 5 bin 57 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 302 bin 393’e ulaştı.

22 Temmuz 2021 Perşembe 20:06
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İtalya’da günlük vaka sayısı 5 bini aştı

İtalya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı yeniden 4 binin üzerine çıktı.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 219 bin 778 korona virüs testi yapıldığı ve 5 bin 57 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 302 bin 393’e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 15 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 127 bin 920’ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte bin 483 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 54 bin 866 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı değişmezken, yoğun bakım servislerinde 165 kişi korona virüs tedavisi görüyor.
İtalya'da bugüne kadar 63 milyon 284 bin 902 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 28 milyon 533 bin 541 kişiye aşının her iki dozu yapıldı.
 

Son Güncelleme: 22.07.2021 20:07
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