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İtalya’da hükümet krizi derinleşti

İtalya’da bir süredir fikir ayrılıkları nedeniyle karşı karşıya gelen koalisyon ortakları 5 Yıldız Hareketi ile Lig Partisi arasındaki ayrışma Senato’daki yüksek hızlı tren projesine ilişkin oylamada keskinleşti.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:52
İtalya’da hükümet krizi derinleşti

İki parti, oylamada da karşıt saflarda yer aldı. Lig lideri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı MatteoSalvini, bu gelişmenin ardından hükümetin parlamentoda çoğunluğunu kaybettiği gerekçesiyle seçmene gidilmesi çağrısında bulundu.

Başbakanı Conte, Salvini’nin erken seçim çağrısına Başbakanlık’ta akşam saatlerinde yaptığı basın açıklamasıyla yanıt verdi.

Başbakanı GiuseppeConte, erken seçim çağrısı yapan koalisyon ortağı Lig Partisi’nin lideri hükümet krizinin sorumlusu olarak göstererek bu kararının nedenlerini ülkeye ve seçmenlere açıklaması gerektiğini söyledi.

Başbakan Conte, Salvini’nin açıklamasında parlamenterleri bu konuda vakit kaybetmemeye çağırmasına dikkati çekerek “Meclis ve Senato’yu toplantıya çağırmak ya da siyasi krizin zamanına karar vermek İçişleri Bakanı’nın görevi değil. Bu kurumsal süreç, milletin temsilcileri olan parlamenterlerin önünde olmalı. Şeffaflık ve değişimin, bu hükümetin ayırt edici özelliği olacağı sözünü vermiştim, son güne kadar bunu koruyacağım.” diye konuştu.
Diğer yandan, iktidar ortakları arasındaki krizden çıkan erken seçim ihtimaline ana muhalefetteki Demokratik Parti’den de “mücadeleye hazırız” mesajı geldi.

(BRT/AA)

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