Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını kaybetti
Hollywood efsanesi 103 yaşında hayatını...
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona virüsü açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona...
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı

İtalya’da korkunç kaza: Tren devrildi, ölü ve yaralılar var

İtalya'nın kuzeyindeki Lodi bölgesinde bir yolcu treni devrildi... Milano ve Bologna hattında yaşanan kaza sonrasında yapılan incelemede ilk belirlemelere göre iki kişi yaşamını yitirdi.

06 Şubat 2020 Perşembe 13:52
İtalya’da korkunç kaza: Tren devrildi, ölü ve yaralılar var
banner48

İtalya’nın Lombardiya bölgesindeki Lodi kentinde Milano-Salerno seferini yapan hızlı tren raydan çıktı. Bu sabah erken saatlerde meydana gelen kaza, ülkenin en yoğun demiryolu hattı olan Milano-Bologna trafiğini felç etti.

Fotoğraf: Reuters

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken öndeki vagon ile bir yolcu vagonu raydan çıkarak yan yattı. Trenin demiryolu hattındaki bir binaya çarptığı belirtilirken hükümet adına açıklama yapan Marcello Cardona, “Kazanın bilançosunun daha yüksek olmaması bir şans. Başka ölüm yok” dedi.

Tren, demiryolunun yanındaki binaya çarptı.

Yerel saatle 05:10’da kalkan trenin, 20 dakika sonra Livraga’da raydan çıktığı açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
ItalyaTren
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Corona virüsün gerçek bilançosu ortaya çıktı: Ölü sayısı 10 kat arttı
Corona virüsün gerçek bilançosu ortaya çıktı: Ölü sayısı 10 kat arttı
AB'yi kuran Maastricht Anlaşması 28 yaşında
AB'yi kuran Maastricht Anlaşması 28 yaşında
Ankara’dan Avrupa Parlamentosu’na tepki
Ankara’dan Avrupa Parlamentosu’na tepki
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim