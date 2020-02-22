İtalya’da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Kovid-19 salgını dolayısıyla vaka sayısının bir günde çift haneli sayılara ulaştığı ülkenin kuzeyinde tedavi gören 78 yaşındaki erkek hastanın akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Diğer yandan, Brüksel’de bütçe konulu Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi çıkışında basınına konuşan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, “Yeni vakalar olmasına rağmen durum kontrol altında. Halkımız endişelenmemeli. Bir planımız var ve onu uyguluyoruz.” ifadesini kullandı.

Conte, Brüksel’deki zirvenin ardından gece yarısı acil durum değerlendirmesi için Roma’da Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne giderken, burada yaptığı açıklamada ise “Gerekli tüm önlemler alındı, gerekirse başka önlemler de almaya hazırız.” dedi.

Sağlık Bakanı Roberto Sperenza da salgından ilk ölüm hadisesinin yaşandığı Veneto Bölgesi için salgını sınırlı alanda tutmaya dönük yeni bir yönetmelik üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Ülkenin kuzeyinde bir süredir test ve tetkikleri devam eden 17 kişide Kovid-19 vakası olduğu dün kesinleşmişti.

Öte yanadan Suudi Arabistan makamları, Suudi Arabistan makamları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İran’a sefer yasağının devam ettiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’nın haberine göre, ülkenin yetkili makamları vatandaşları dışında İran’da bulunduğu belirlenen kişilerin ülkeye girişine yasak getirdi. Söz konusu kişilerin İran’dan ayrıldıktan 14 gün sonra ancak ülkeye girişlerine izin verileceği belirtildi.