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İtalya’da Neo-Nazi operasyonu: Füze ele geçirildi

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:38
İtalya’da Neo-Nazi operasyonu: Füze ele geçirildi

Kuzey İtalya’da, Neo-Nazi yanlısı olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin eski neo-faşist İtalyan siyasi partisi Senato adayı olduğu belirtilirken, diğer 2’sinin ise havaalanında hangarda sakladıkları füzeyi satmaya çalıştıkları duyuruldu.

İtalya’nın kuzeyindeki Turin şehrinde, Neo-Nazi yanlısı olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin 2001 yılında, neo-faşist Forza Nuavo siyası partisinin Senato adayı olduğu belirtildi.

Kimliği açıklanmayan şüphelinin, Milano’nun kuzeybatısındaki Gallarate şehrindeki evinde, 9 saldırı tüfeği, yaklaşık 30 av tüfeği, tabanca ve cephane bulunduğu duyuruldu.

Ayrıca çok sayıda Nazi sembolü olan svastika işlemeli antikanın da ele geçirildiği belirtildi.

Ele geçirilen füzenin Fransız yapımı olduğu ve gözaltına alınan diğer 2 şüphelinin bu füzeyi hangarda sakladıkları ve satmaya çalıştıkları bildirildi. Ayrıca, polis, doğu Ukrayna’daki Rus destekli isyanda yer alan İtalyanlarla ilgili daha önceki bir soruşturma kapsamında bu bulgulara ulaştığını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
ItalyaNeoNaziFüzeHaberGündemKıbrıs
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