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İtalya’da öğrenciler hükümetin eğitim planını protesto etti

13 Ekim 2018 Cumartesi 14:40
İtalya’da öğrenciler hükümetin eğitim planını protesto etti

İtalya’da öğrenciler, başkent Roma başta olmak üzere 50 şehirde hükümetin eğitim fon planlarındaki kesintiyi protesto eden gösteriler düzenledi.

İtalya’da öğrenciler, ders kitaplarının ciddi güncellemelerden geçmemiş olmasını,  ulaşım ve okul binalarına yönelik iyileştirmeler için gerekli kaynakların verilmemesini, okul güvenliği ve eğitim masrafları gibi ihtiyaçların görmezden gelinmesini protesto etti.

Öğrenciler hükümete, “Eğer geleceğimizi engellerseniz, kenti engelleyeceğiz” mesajı verdi.

Gösterilerin merkezinde yeni hükümetin ırkçı tutumları da yer aldı.

Protestocular Roma ve Torino sokaklarında Başbakan Matteo Salvini ile Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Luigi Di Maio Luigi Di Maio’nun sokak lambalarına astıkları fotoğraflarını yaktı.

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Anahtar Kelimeler:
ItalyaEğitimHaberKKTC
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