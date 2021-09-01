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İtalya’da öğretmen ve öğrencilere ‘Aşı kartı’ zorunluluğu getirildi

Yeni eğitim yılının başlamasına bir haftadan kısa bir süre kala İtalya, okullarda corona virüs önlemlerine dair uygulanacak kuralları açıkladı. Okullarda, öğretmenler ve öğrencilerin, aşılandığını, testlerinin negatif çıktığını veya Covid-19'dan kurtulduğunu gösteren bir sertifika olan Yeşil Geçiş Kartı’nı (aşı kartı) ibraz etmelerinin zorunlu olduğunu aktaran hükümet yetkilileri, kurallara uymayanların maaş kesintisi ya da işten çıkarma ile karşı karşıya kalabileceğini aktardı.

01 Eylül 2021 Çarşamba 11:31
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İtalya’da öğretmen ve öğrencilere ‘Aşı kartı’ zorunluluğu getirildi

İtalya’da yeni akademik yıl başlarken hükümet yetkilileri uygulanacak corona virüs önlemlerini açıkladı.

Ülkede insanların aşılandığını, testlerinin negatif çıktığını veya Covid-19'dan kurtulduğunu gösteren bir sertifika olan Yeşil Geçiş Kartı’nın (aşı kartı) kapsamı bugün itibarıyla eğitim ve ulaşım sektörlerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

MASKE VE MESAFE ÖNLEMLERİ DEVAM EDECEK

1 Eylül itibarıyla yürürlüğe giren önlemlerde, önümüzdeki haftadan itibaren sınıflarına dönen öğrenciler için, maske, kademeli giriş süreleri, ateş ölçümü ve mesafe dahil olmak üzere corona virüs protokollerinin geçerli olacağı aktarıldı.

Hükümet, doktorlar ve hemşireler için halihazırda yürürlükte olan sisteme benzer şekilde yeni kurallara uymayan okul çalışanlarına ceza verileceği konusunda uyardı.

KURALLARA UYMAYANLARA MAAŞ KESİNTİSİ YA DA İŞTEN ÇIKARMA

Yeşil Geçiş Kartı’na sahip olmamaları nedeniyle beş gün izin alındıktan sonra, çalışanların işe gelmedikleri sürenin usulsüz olarak kabul edileceğini, bunun sonucunda da iş kaybı ya da maaş kesintisiyle karşı karşıya kalacaklarını aktardı.

Aşısız çalışanların okul veya üniversite mülküne ancak 48 saatte bir Covid testi yaptırdıkları takdirde girebilecekleri aktarılan yeni kararlardan 12 yaş ve altındaki öğrencilerin muaf olacağı bildirildi.

ULAŞIMDA DA YENİ KURALLAR

Hükümetin yürürlüğe aldığı corona virüs önlemlerinde ulaşıma dair yeni kurallar da yer alıyor.

1 Eylül'den itibaren yürürlüğe girecek olan kurallarda, şehirlerarası ve yüksek hızlı trenlerin yanı sıra iç hat uçuşlarına, uzun mesafeli otobüslerde ve bölgeler arası feribotlarda Yeşil Geçiş Kartı ibraz edilmesinin isteneceği bildirildi.

Hükümet, yerel toplu taşıma ağları ve bölgesel tren seferlerinde ise aşı kartının ibraz edilmesinin şart olmadığını aktardı.

Anahtar Kelimeler:
ItalyaKoronavirüsAşı Kartı
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