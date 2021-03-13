İtalya’da son 24 saatte 26 bin 62 yeni vaka

İtalya Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin son verileri paylaştı.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 372 bin 944 korona virüs testi yapıldığı ve 26 bin 62 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 3 milyon 201 bin 838’e ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 317 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının da 101 bin 881’e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, 14 bin 970 kişinin daha iyileştiğini ve aktif Covid-19 hastası sayısının 520 bin 61 olduğunu açıkladı. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı ise 68 artarak 2 bin 982 oldu.