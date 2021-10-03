İtalya'da uçak düştü: 8 ölü

İtalya’nın Milano kentindeki Linate Havaalanı'ndan Sardunya Adası'na gitmek üzere havalanan küçük özel uçak, kalkıştan kısa süre sonra 2 katlı boş bir binanın üzerine düştü. Uçağın düşmesinin ardından patlama sesi duyulurken, gökyüzünü dumanlar kapladı. Çevredeki bazı araçlar ise alev aldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada kazada 2'si mürettebat 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Devlet televizyonu RAI yolcuların Fransız olduğunun sanıldığını belirtti.



Uçağın düştüğü yere yere yakın bir otoparktaki bazı araçların alev aldığını ama kaza sırasında otoparkın boş olduğu kaydedildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayda yaralanan olmadığı belirtildi.