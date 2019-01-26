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İtalyan Alpleri’nde uçak ve helikopter havada çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

İtalya'nın kuzeyinde Alp dağlarının bulunduğu bölgede bir uçak ile helikopterin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

26 Ocak 2019 Cumartesi 12:29
İtalyan Alpleri’nde uçak ve helikopter havada çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Valle de Aosta bölgesinde Alp dağlarından Rutor’un üzerinde küçük bir özel uçak ile helikopterin havada çarpıştığı belirtildi.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

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Kazayı gören dağcıların haber vermesi üzerine, ambulans helikopterlerin bölgeye gönderildiği kaydedildi. Yardım ekiplerine dayandırılan haberlerde, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı, ölenlerin yabancı olduğu bilgisi paylaşıldı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Uçakİtalyan Alpleri
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