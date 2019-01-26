İtalyan Alpleri’nde uçak ve helikopter havada çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Valle de Aosta bölgesinde Alp dağlarından Rutor’un üzerinde küçük bir özel uçak ile helikopterin havada çarpıştığı belirtildi.
FOTO:DHA
FOTO:DHA
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
AA
İtalya'nın kuzeyinde Alp dağlarının bulunduğu bölgede bir uçak ile helikopterin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
İtalyan basınında yer alan haberlerde, Valle de Aosta bölgesinde Alp dağlarından Rutor’un üzerinde küçük bir özel uçak ile helikopterin havada çarpıştığı belirtildi.
FOTO:DHA
FOTO:DHA
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
AA