İtalyan Alpleri’nde uçak ve helikopter havada çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Valle de Aosta bölgesinde Alp dağlarından Rutor’un üzerinde küçük bir özel uçak ile helikopterin havada çarpıştığı belirtildi.

FOTO:DHA

Kazayı gören dağcıların haber vermesi üzerine, ambulans helikopterlerin bölgeye gönderildiği kaydedildi. Yardım ekiplerine dayandırılan haberlerde, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı, ölenlerin yabancı olduğu bilgisi paylaşıldı.

FOTO:DHA

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

AA