Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...

İtalyan mafya patronu Morabito, Uruguay'da hapisten kaçtı

İtalyan mafya patronu Rocco Morabito, ülkesine iade edilmek üzereyken, Uruguay'a tutulduğu hapishaneden firar etti.

25 Haziran 2019 Salı 10:02
İtalyan mafya patronu Morabito, Uruguay'da hapisten kaçtı

Uruguay, "Milano'nun kokain kralı" diye bilinen uyuşturucu kaçakçısı Morabito'yu İtalya'ya iade etmeyi kabul etmişti.

'Ndrangheta' adlı suç çetesinin başı olduğundan şüphelenilen Morabito, 1995'ten bu yana İtalya'nın en çok aranan zanlılarından biriydi.

Morabito, 2017'de, 10 yıldır sahte kimlikle yaşadığı Punta del Este'de yakalanmıştı.

Ndrangheta mafyası, Güney İtalya'daki Calabria bölgesinden geliyor ve Avrupa kokain ticaretinin yüzde 80'ini kontrol ettiği sanılıyor.

Uruguay Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Morabito ve diğer üç mahkumun, çatıdaki bir delikten firar ettiği ve yakındaki bir çiftlik evinin sahibini soyup, parasını aldıkları belirtildi.

İtalyan İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "Ndrangheta'nın başı, Rocco Morabito gibi bir suçlunun, İtalya'ya iadesi beklenirken Uruguay'da hapisten firar etmesi endişe verici ve ciddi. Nerede olursa olsun, Morabito'yuu avlamaya devam edeceğiz ve hak ettiği hapse koyacacağız." dedi.

52 yaşındaki Morabito'nun, Brezilya'dan İtalya'ya kaçırılan yüzlerce kilo kokainden sorumlu.

Morabito, Eylül 2017'de Uruguay'ın başkenti Montevideo'da bir otelde kalırken tutuklanmıştı, ancak başkentin doğusundaki tatil kasabası Punta del Este'de bulunan lüks bir villada yaşıyordu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
İtalyan Mafya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere, F-35'lerini ilk kez Suriye'de denedi
İngiltere, F-35'lerini ilk kez Suriye'de denedi
Soyuz 204 gün sonra Dünya’ya döndü
Soyuz 204 gün sonra Dünya’ya döndü
Almanya'da iki askeri jet havada çarpıştı
Almanya'da iki askeri jet havada çarpıştı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim