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İtfaiyecinin en zor anları!

Bir trafik kazası ihbarının ardından olay yerine giden itfaiyeci Adrian Smith, kazada ölen kişinin kızı olduğunu öğrenince hıçkırıklara boğuldu.

15 Haziran 2021 Salı 19:02
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İtfaiyecinin en zor anları!

Birleşik Krallık'ta yer alan Haverfordwest'teki bir köy yolunda meydana gelen kaza, genç bir kızı hayattan kopardı. Ancak genç kızın ölümü kadar, babasının yaşadığı acı tesadüf de gündeme oturdu.

Ella isimli genç kız, sıcak havalar nedeniyle arkadaşlarıyla serinlemek istedi. Genç kız, erkek arkadaşıyla beraber Broad Haven'deki bir plaja gitti. Dönüşte ise erkek arkadaşıyla beraber bir virajda arabaları devrildi arkalarından gelen araba da devrilen arabalarına çarptı.

3 KİŞİ KAZADA YARALANDI

47 yaşındaki itfaiyeci Smith, kaza olduğu sırada görev başındaydı, yardım çağrısına cevap verdi. Olay yerine geldiğinde kızının arabasına bir başka aracın çarptığını gördü. Arabayı kullanan Ella'nın erkek arkadaşı ve başka bir araçta bulunan bir erkek ile bir kadın ağır yaralandı.

BÜYÜK YIKIMA UĞRADI

İtfaiyeci, kaza yapan kişinin kızı olduğunu görünce yıkıldı. Smith, kızının cansız bedenini sağlık görevlileri arabadan çıkarırken çaresizce izlemek zorunda kaldı.

KIZININ FOTOĞRAFINI YAYINLADI

Kaza hakkında konuşan Smith'in bir aile dostu, ''Adrian'ın kendi kızını o halde görmesi görmesi tam bir kabus olmalı'' dedi. Kazadan birkaç saat sonra Bay Smith, sosyal medyada kendisinin ve Ella'nın küçükken bir aile partisinde dans ederken çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Polis, kazanın nedenini araştırmaya devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Kaza
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