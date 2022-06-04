İyi bir uyku için odada olması gereken 9 bitki

1 - KURDELE ÇİÇEĞİ

Havayı temizlemede şampiyonlardan biri olan örümcek bitkisi (kurdele çiçeği olarak da bilinir) her koşula uyum sağlar, bakımı oldukça kolaydır. Çok az su ister. Karbonmonoksit, formaldehit ve benzeni temizleme özelliği vardır.

2 - İNGİLİZ SARMAŞIĞI

Bu bitki en iyi hava temizleyicileri arasındadır. Toksinleri, küfleri ve ayrıca havadaki diğer bazı alerjenleri filtreler. İngiliz sarmaşığının bir başka avantajı da bu bitkinin gölgelik bir alanda bile iyi büyümesidir.

Bu nedenle yeterince güneş ışığı almamasına endişelenmenize gerek yok. Ayrıca evinizdeki her noktada harika bir görünüm yakalamak için de iyi bir seçenektir.

3 - ORKİDE

Orkide geceleri oksijen yayar, bu yüzden yatak odası için mükemmel bitkidir. Onun sayesinde daha iyi bir gece uykusu çekebilirsiniz.

Diğer bir avantajı ise pek çok renkte çeşidinin bulunmasıdır. Bu nedenle yatak odanıza orkide koymak mükemmel bir dekoratif dokunuş yaratabilir.

4 - AREKA PALMİYESİ

Bu güzel bitki, havaya nem katmak konusunda harika olduğu için daha kuru bir ortamda yaşayanlar için harikadır.

Yatak odanızda bir areka palmiyesi bulundurmak istiyorsanız gün ışığını tercih ettiği için güneye veya batıya bakan bir pencerenin kenarına koyun.

5 - YASEMİN

Beyaz çiçekli bu güzel bitkinin tatlı ve hoş kokusu vardır. Bu kokuda rahatlatıcı, kaygı azaltıcı bir özelliğe sahip olduğundan geceleri uykudayken iyi dinlenmenizi sağlar.

Depresyon yaşayanların da daha huzurlu ve dingin hissetmelerini sağlar. Boğaz ve baş ağrısına iyi gelir. Yasemin, daha çok güneşli ve sıcak havaları sever.

6 - ŞEYTAN SARMAŞIĞI

Yatak odanızdaki toksinleri temizleyerek daha ferah bir ortam sunar. Havadaki formaldehit ve bazı kimyasalların giderilmesi için en iyi bitkilerden biridir.

Bitki bakımı konusunda başarısız olanlar için de uygundur ve hatta ara sıra sulamayı unuttuğunuzda bile bu durumu tolere edebilir.

7 - GARDENYA

Gardenya, çok farklı çeşitte koku skalasına sahiptirler. Kokusu, parfüm ve esans yapımında çok sık kullanılmaktadır. Bununla birlikte yapılan çalışmalara göre uykuyu tetikleyen özelliklere sahip olduğu da kanıtlanmıştır.

Tüm bu özelliklerden faydalanabilmek için toprağını nemli tutmak ve bolca güneş ışığı almasını sağlamak yeterlidir.

8 - AŞK MERDİVENİ

Eğreltiotu olarak da bilinen aşk merdiveni, iç mekanlarda deterjan ve temizleyicilerin neden olduğu uçucu organik bileşiklerden kurtulmak için birebirdir.

Yılın her dönemi yeşil kalan bu bitki sıcak ve nemli ortamları sever. Bulunduğu ortamdaki nemi dengeleyerek rahat bir nefes almanızı da sağlar.

9 - BİBERİYE

Bir ev bitkisi olarak biberiyeye sahip olmanın sayısız faydası vardır. Biberiye sadece yemeklere tat kalmaz; kokusu hafızayı güçlendirir, gün boyu nefes almanızı sağlar.

Yatmadan önce bu kokuyu duymak ruhunuzu dinginleştirip rahatlatır. Biberiye güneşli ortamları sever, bu yüzden onu güneye bakan bir pencerenin yanında tutun.