Künye
Kıbrıs 24
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Suçlamaları kabul etti! Çocuğa tecavüz...
Polis memuru Samet Öztürk beraat etti
Polis memuru Samet Öztürk beraat...
Ülkede yıllardır kaçak oldukları tespit edildi
Kaçak oldukları tespit edildi
Eşini öldüresiye dövdü!
Eşini öldüresiye dövdü!
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
Kız arkadaşını öldüresiye dövdü
banner107

“İyi şans getirdi” dedi, servet kazandı

Kuzey Tayland’ın Phayao eyaletinde yaşayan Somboon Tuakrua isimli bir adam yaklaşık 1 yıl önce altı ayaklı bir kurbağa buldu. Fazladan iki bacağı bulunan kurbağayı alarak evine getiren Tuakrua ona bakmaya başladı. Kurbağayı bulduğu günün hayatını değiştirdiğini ifade eden Tuakrua o zamandan beri hayvanın kendisine iyi şans getirdiğini söyledi.

05 Ekim 2022 Çarşamba 10:55
84 Okunma
“İyi şans getirdi” dedi, servet kazandı



Yerel basına konuşan Tuakrua kurbağa ile aralarında özel bir bağ bulunduğunu dile getirerek hayatının tamamen değiştiğini söyledi. Tuakrua bütün şans oyunlarında altı rakamını kullanmaya başladı ve kazandı. İlhma kaynağı olan kurbağasına iyi bakması karşılığında bir servet kazandığını ifade eden Tuakrua, her gün onu öpüyor ve iyi şans getirdiğini için teşekkür ediyor.

RENK DEĞİŞTİREBİLİYOR

Mueang bölgesinde yaşayan 50 yaşındaki Somboon Tuakrua evinin balkonunda altı bacaklı kurbağayı gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Oldukça uysal olan hayvanı yakalayarak bahçesindeki bir kuyuya koyan Tuakrua buranın artık hayvanın yeni evi olduğunu söyledi. Zamanla aralarında özel bir bağ oluştuğunu dile getiren Tuakrua kurbağanın fazladan iki bacağının dışında renk değiştirebildiğini de söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yatak odası gürültüsü komşusunu canından bezdirdi!
Yatak odası gürültüsü komşusunu canından bezdirdi!
10 yaşındaki kızını arkadaşına sattı!
10 yaşındaki kızını arkadaşına sattı!
Seri katil alarmı: Tek başınıza dolaşmayın!
Seri katil alarmı: Tek başınıza dolaşmayın!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim