İyileşmek için sahte içki içtiler: 17 ölü

Yerel medya, satın aldıkları içkileri tüketen bir grup insanın kusma, mide bulantısı, mide ağrısı ve görüş kaybı gibi şikâyetlerle hastaneye başvurduklarını yazdı. Aynı şikâyetle hastaneye başvuranların artması üzerine yapılan incelemede, hastaların hepsinin sahte içki tükettikleri ve içkileri aynı dükkândan aldıkları ortaya çıktı.

Yetkililer, aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili derinlemesine inceleme başlatıldığını ve sorumluların en sert şekilde cezalandırılacağını açıkladı.

Sahte içki tüketimi yüzünden kocasını, kocasının kardeşleri ve kayınpederini kaybeden 32 yaşındaki Ramvati olayı şöyle anlattı:

“Pazartesi sabahı hepsi karın ağrısından şikâyet etti ve ağrıyı azaltacağına inanarak daha fazla içki içtiler, ancak durumları daha da kötüleşti. Kocama doktora gitmeyi önerdiğimde hiçbir şey göremediğini söyledi. Bu sırada diğer odada bulunan kayınpederim de hiçbir şey göremediğini söyleyip, benden su istedi. Suyu kendisine götürdüğümde ölmüş olduğunu gördüm. Hemen, kocamın nasıl olduğunu görmek için yanına gittim ama döndüğümde o da ölmüştü. Ben de yardım etmeleri için kocamın kardeşlerini aradım ve onların da ölmüş olduğunu öğrendim.”

Assam, Uttar Pradesh ve Uttarakhand eyaletlerinde şubat ayında sahte içkiden yaklaşık 250 kişi yaşamını yitirmişti. DHA