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İzlanda'da İkinci Dünya Savaşı'nda düşen ABD uçağına ait enkaz 76 yıl sonra gün yüzüne çıktı

İzlanda'da İkinci Dünya Savaşı sırasında düşen ABD'ye ait B-17 tipi bombardıman uçağının eriyen buzullar nedeniyle 76 yıl sonra gün yüzüne çıktı.

23 Eylül 2020 Çarşamba 12:54
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İzlanda'da İkinci Dünya Savaşı'nda düşen ABD uçağına ait enkaz 76 yıl sonra gün yüzüne çıktı

Dünyanın en büyük sorunu haline gelen hava sıcaklıklarının artışı, karbondioksit oranının yükselmesi, buzulların erimesi gibi iklim değişikliğinin etkileri etkisini sürdürüyor. İzlanda'da İkinci Dünya Savaşı sırasında düşen ABD'nin stratejik B-17 tipi bombardıman uçağı 16 Eylül 1944 tarihinde irtifa kaybetmesi nedeniyle 10 mürettabatıyla birlikte Eyjafjallajokull buzuluna düştü.

ENKAZI DOĞA YÜRÜYÜŞÇÜLERİ BULDU

Zamanla buzulların erimesiyle uçağa ait enkaz 76 yıl sonra gün yüzüne çıktı.Enkaz bölgede keşfe çıkan doğa yürüyüşçüleri tarafından ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Isafjorour kentinin eski Belediye Başkanı Guomundur Gunnarsson," Buzullar eridi, bir grup yürüyüşçü uçak enkazını buldu. Yerel halk enkazın kaldırmasını istemiyor. Gelen ziyaretçilere kazanın hikayesini anlatacağız. Turistik bir bölge olacak" dedi.

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