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İzmir'de yıldırım düştü: 7 asker yaralı

İzmir'de eğitim sırasında yıldırım düşmesi sonucu 7 subay adayı, hafif şekilde yaralandı.

13 Eylül 2019 Cuma 13:37
İzmir'de yıldırım düştü: 7 asker yaralı

İzmir'in Foça ilçesinde eğitim sırasında yıldırım düşmesi sonucu yaralanan subay adayları hastaneye kaldırıldı.

Yenifoça Mahallesi'ndeki askeri birlikte, subay adaylarının eğitimi sırasında alana yıldırım düştü.

Yetkililerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri askeri birliğe sevk edildi. Yıldırımın isabet ettiği 7 asker, ambulanslarla Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Askerlerin 4'ü burada yapılan ilk tedavinin arından Menemen Devlet Hastanesine sevk edilirken 3'ü taburcu edildi.

Foça Kaymakamı Ali Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 askerin kontrol amacıyla Menemen Devlet Hastanesi'ne sevkinin yapıldığını, yaralanan askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.

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