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James Webb için geri sayım başladı: NASA en güçlü teleskobunu yarın fırlatacak

NASA, uzaya fırlatılan en güçlü teleskop olarak ifade edilen James Webb Uzay Teleskobu’nu yarın fırlatılmak için Ariane 5 roketine güvenli şekilde yerleştirildiğini açıkladı.

24 Aralık 2021 Cuma 21:34
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James Webb için geri sayım başladı: NASA en güçlü teleskobunu yarın fırlatacak
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İlk olarak 2018’de fırlatılması beklenen ancak önce teknik zorluklar ardından da Kovid-19 salgını nedeniyle fırlatılması ertelenen James Webb Uzay Teleskobu için nihai tarih belli oldu.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), James Webb Uzay Teleskobu’nun yarın fırlatılacağını açıkladı. Uzaya fırlatılan en güçlü teleskop olacağı ifade edilen Webb Teleskopu, dün Ariane 5 roketine yerleştirilerek Fransız Guyanası’ndaki Avrupa Uzay Limanı’ndaki fırlatma üssüne gönderildi.

BİNLERCE UZMAN 40 MİLYON SAAT HARCADI

Webb Teleskobu, 1990 yılında fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu’nun yerini alması amacıyla ilk olarak 1989'da planlandı ve ilk olarak 2004 yılında inşa edilmeye başlandı.

Teleskobun inşa edilmesi için 14 farklı ülkeden binlerce uzman toplamda 40 milyon saat harcadı. Son olarak 18 Aralık’ta fırlatma tarihi açıklanan Webb Teleskobu, ortaya çıkan bir aksaklık nedeniyle 22 Aralık’a ertelenmişti. Yaşanan aksaklıkta tespitlerde bulunan ekipler gözlemevinin hasar görmediğini açıklayarak 3 Aralık’ta yakıt ikmali yapıldığını bildirmişti.

YAKLAŞIK 1 AY SONRA YÖRÜNGEYE ULAŞACAK

Dünyanın en güçlü ve karmaşık uzay gözlemevi olarak kabul edilen Webb, Dünya’dan yaklaşık 1 milyon mil (1.6 milyon kilometre) uzaklıktaki yörüngeye yaklaşık 1 ay sonra yerleşecek ve 2022’de ilk veri ve görüntüleri toplamaya başlayacak. Webb Telekosbu’nun, güneş sistemimizle ilgili soruları yanıtlaması, öte gezegenleri ve evreni hiç olmadığı kadar derinlemesine incelemesi beklenirken Dünya dışında devam eden yaşam arayışındaki ipuçlarını da ortaya çıkarması planlanıyor.

Teleskobun, 6.5 metre uzayabilen bir ayna ile donatıldığını belirten NASA, bu sayede teleskobun çok fazla ışık toplayacağını ve daha fazla ayrıntının gözlemleneceğini söyledi.

NASA ekipleri, teleskoptaki aynanın büyüklüğünden dolayı rokete sığmayacağını fark ederek Telekobu origami tarzında katlanarak 5 metrelik bir alana sığabilen bir dizi hareketli parça olarak tasarladı.

Önümüzdeki 10 yılın önde gelen gözlemevi olacağı konuşulan Webb Teleskobu’nun NASA tarafından fırlatmadan önce görüntüleri yayınlarken, fırlatılma anı ise Cumartesi günü saat 06.00’da NASA’nın TV kanalında ve web sitesinde canlı olarak izlenebilecek.

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