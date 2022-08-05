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"James Webb Teleskobu'ndan görüntü" dedi, sucuk çıktı!

Fransa Atom Enerjisi Komisyonu direktörü Etienne Klein, Twitter hesabından dikkat çekici bir görüntü paylaştı. Bir gök cismine aitmiş gibi görünen görüntünün James Webb Uzay Teleskobu'ndan alındığını söyledi. Ancak hiçbir şey göründüğü gibi değildi. Görüntüdeki parıldayan gök cisminin aslında bir dilim sucuktan başka bir şey olmadığı ortaya çıktı. Etienne Klein, "Bir bilim insanının şakası" olarak nitelendirdiği bu olay için özür diledi.

05 Ağustos 2022 Cuma 19:53
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"James Webb Teleskobu'ndan görüntü" dedi, sucuk çıktı!
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Fransız bilim insanı Etienne Klein, "James Webb Teleskobu'dan alındı" diyerek paylaştığı görüntünün aslında bir sucuk dilimine ait olduğunu itiraf etmesinden sonra özür diledi. Her şey ise Fransa Atom Enerjisi Komisyonu direktörü Klein'in Güneş'e en yakın yıldız olan Proxima Centauri'yi gösterdiğini iddia ettiği bir görüntüyü 31 Temmuz'da Twitter hesabından paylaşmasıyla başladı.

'JAMES WEBB TELESKOBU'NDAN GÖRÜNTÜ' DİYE SUCUK PAYLAŞTI

Etienne Klein, 90 binden fazla takipçiye gönderdiği tweet'inde, "Bu ayrıntı seviyesi... her gün yeni bir dünya ortaya çıkıyor" diyerek herkesi heyecanlandırdı. Ancak Profesör Klein, gösterilen parıldayan gök cisminin aslında bir dilim sucuktan başka bir şey olmadığını itiraf etti.

ÖZÜR DİLEDİ

Klein, "bir bilim insanının şakası" olarak nitelendirdiği şey için özür diledi. Amacının insanlara "yetkili pozisyonlardaki insanların argümanlarına karşı dikkatli olmalarını" hatırlatmak olduğunu ifade etti. Klein, "Orijinal hiçbir yanı olmayan şakam karşısında şok olmuş olabilecekler herkese özürlerimi sunmaya geldim" diye tweet attı.

Bilim insanının bu şakası, bazı Twitter kullanıcılarından eleştiri aldı.

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