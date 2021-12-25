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James Webb teleskobu uzaya fırlatıldı

Uzay araştırmalarında yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb uzaya fırlatıldı. James Webb, insanlığın uzaydaki yeni gözü olacak.

25 Aralık 2021 Cumartesi 18:16
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James Webb teleskobu uzaya fırlatıldı
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Uzaya fırlatılan en güçlü teleskop olacağı belirtilen James Webb Uzay Teleskobu Fransız Guyanası’ndaki Avrupa Uzay Limanı’ndan Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Ariane 5 roketiyle fırlatıldı. Fırlatma Fransız Guyanası'ndaki Avrupa Uzay Üssü'nden gerçekleşti.

Uzay teleskobu; NASA, Avrupa Uzay Ajansı Ve Kanada Uzay Ajansı'nın ortak projesi.

Yapımında 174 ülkeden bin 200 bilim insanı, mühendis ve teknisyen görev yaptı. Dev projenin yapımı 25 yıl sürdü, maliyeti ise 10 milyar dolara ulaştı.

Hubble'ın yerine geçmeye hazırlanan James Webb uzay teleskobu, sahip olduğu ileri optik donanımlar sayesinde güneş sisteminden, görüntülenebilir en uzak galaksilere kadar evrenin tarihinin tüm aşamalarını inceleyebilecek. James Webb'in her şey yolunda giderse, 2022'nin ilk aylarında ilk görüntüleri Dünya'ya göndermesi bekleniyor.

NASA’dan paylaşılan bilgiler göre, teleskop adını NASA ikinci yöneticisi olan ve Apollo’ya öncülük etmesiyle tanınan James E. Webb’den alıyor. Fırlatmadan sonra teleskop Dünya’dan 1.5 milyon kilometre uzaklıkta olan ikinci Lagrange noktasına (L2) doğru 30 günlük yolculuğuna çıkmış olacak.

Anahtar Kelimeler:
James Webb TeleskobuUzay Araştırmaları
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