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Japon belediye başkanının ısırdığı olimpiyat madalyası yenilenecek

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi, Japonya’ya softbol branşında altın madalya kazandıran takımın oyuncularından Goto Miu’nun Nagoya kentini ziyareti sırasında kentin Belediye Başkanı Takashi Kawamura tarafından ısırılan altın madalyanın yenisiyle değiştirileceğini duyurdu.

12 Ağustos 2021 Perşembe 14:45
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Japon belediye başkanının ısırdığı olimpiyat madalyası yenilenecek

Tokyo 2020’de Japonya’ya softbol branşında altın madalya kazandıran Red Terriers takımının oyuncularından Goto Miu’nun doğduğu Nagoya kentini ziyareti sırasında kentin Belediye Başkanı Takashi Kawamura’nın ısırdığı altın madalya yenisiyle değiştirilecek.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) değişimin maliyetini karşılayacağı belirtilerek, "IOC’nin desteğiyle ve kendi niyeti doğrultusunda, Goto'nun madalyası yenisiyle değiştirilecek" denildi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz hafta Miu Goto ve takımı, Tokyo 2020’de softbol branşının 27 Temmuz'da oynanan finalinde karşılaştığı ABD'yi 2-0 mağlup etmişti. Goto, takımın başarısını kutlamak için geçtiğimiz günlerde düzenlenen etkinliğe katılmak üzere doğduğu kent olan Nagoya’ya ziyaret gerçekleştirmişti. Kutlamalara Nagoya Belediye Başkanı Takashi Kawamura da katılmıştı.

Kutlamalar sırasında maskesini indiren Takashi, altın madalyayı ısırmıştı. Olayın sosyal medyada tepkilere yol açmış, belediye başkanı, korona virüs tedbirleri ve görgü kurallarına uymamanın yanı sıra sporcunun başarısına saygısızlık etmekle suçlanmıştı. Tepkiler üzerine Takashi "uygunsuz davranışı" için özür dilemişti.

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