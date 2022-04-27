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Japon bilim insanları: DNA'nın yapı taşları Dünya'ya meteorlarla geldi

Japon bilim insanları, dünyadaki yaşamın kaynağının uzayda olduğuna dair heyecan verici bir keşif yaptı. DNA ve RNA'nın oluşumunda yer alan kimyasal yapı taşları primidin nükleobazların karbon açısından zengin meteorlar tarafından Dünya'ya taşınmış olabileceği belirtildi.

27 Nisan 2022 Çarşamba 15:28
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Japon bilim insanları: DNA'nın yapı taşları Dünya'ya meteorlarla geldi

"Nature Communications" adlı hakemli dergide yayımlanan araştırmaya göre, DNA veya RNA oluşturmak için gerekli olan pirimidin nükleobazlar, karbon bakımından zengin meteorlar tarafından Dünya'ya getirilmiş olabilir.

DNA ve RNA oluşumunda sitozin, urasil, pürin ve timin içeren pirimidin nükleobazların gerekli olduğu, gök taşlarında da şimdiye kadar yalnızca pürin nükleobazları ve urasilin varlığı biliniyor.

ÜÇ GÖK TAŞI ANALİZ EDİLDİ

Japonya’daki Hokkaido Üniversitesinden Yasuhiro Oba ve çok sayıda araştırmacı, son teknoloji ürünü analitik teknikleri kullanarak nükleobazların optimize edilmesiyle Murchison, Murray ve Tagish Lake isimli karbon bakımından zengin üç gök taşını analiz etti.

Böylece meteorlarda daha önce tespit edilen guanin, adenin ve urasil gibi bileşiklere ek olarak sitozin ve timin gibi çeşitli pirimidin nükleobazlar ilk kez tanımlandı.

Söz konusu bileşiklerin yıldızlar arası uzay alanındaki fotokimyasal reaksiyonlar tarafından üretilerek daha sonra Güneş Sistemi'nin oluşumunda asteroitlere eklemlenmiş olabileceği, araştırmanın nihai bulgusu olarak öne çıktı.

Araştırmada, pirimidin nükleobazların gök taşları tarafından dünyaya taşınmalarının ise daha sonra erken yaşam için genetik işlevlerin ortaya çıkmasında rol oynamış olabileceği aktarıldı.

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