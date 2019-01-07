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Japon Milyarder 10 Milyon Yen Ödül Vadetti, Twitter'da Rekor Kırdı

Japon milyarder Yusaku Maezawa'nın 10 milyon yen (925 bin dolar) ödül vadettiği Twitter mesajı paylaşım rekoru kırdı.

07 Ocak 2019 Pazartesi 18:10
Japon Milyarder 10 Milyon Yen Ödül Vadetti, Twitter'da Rekor Kırdı

4 milyon kezden fazla 'retweet'lenen mesaj, tüm zamanların en çok paylaşılan Twitter mesajı oldu.

Daha önceki rekor, ABD'nin Nevada eyaletinden Carter Wilkinson'a aitti. Fastfood zinciri Wendy's'den bir yıl boyunca bedava tavuk nugget yiyebilmek için Wikinson'ın 2017'de attığı tweet'i3.6 milyon kez paylaşılmıştı.

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100 KİŞİ 925 BİN DOLARI PAYLAŞACAK

İnternet üzerinden kıyafet satışı yapan Zozotown'ın kurucusu Maezawa, 5 Ocak'taki Twitter mesajını paylaşacak kişiler arasında çekilişle belirlenecek 100 talihliye toplam 10 milyon Japon Yen'i (yaklaşık 925 bin dolar) vadetti.

Maezawa, Zozotown'ın Noel ve yılbaşı sezonunda 10 milyar Yen'lik ciroya ulaştığını duyurduğu mesajında "Para ödülünü kazanabilmeniz için tek yapmanız gereken beni takip edip, bu mesajı paylaşmak" dedi.

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