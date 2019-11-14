Japon uzay aracı asteroitten Dünya'ya ilk örnekleri getirmek üzere yola çıktı

Son bir yıldır Ryugu isimli asteroidi inceleyen araç hem yüzey resimlerini çekti hem de asteroidin yüzeyine ufak bir mermi fırlatarak meydana getirdiği kraterden yükselen partikülleri topladı.

250 milyon km yolculuğun ardından Hayabusa2 Dünya'ya dönüşe geçti ve bir yıl sonra topladığı değerli bilgiler ve materyal ile yeryüzüne inmiş olacak.

GÜNEŞ SİSTEMİNİN ERKEN DÖNEMİNE IŞIK TUTABİLİR

Japon Uzay ve Havacılık Ajansı Hayabusa2'nın getireceği materyale bakarak Güneş sistemindeki gezegenlerin doğumları ve Dünya'daki okyanusların kaynağı hakkında yeni keşifler yapmayı umuyor.

Şu günlerde asteroitten uzaklaşmakta olan Hayabusa2 18 Kasım tarihine kadar asteroitin uzaktan fotoğraflarını çekmeye ve göndermeye devam edecek.

BİR ASTEROİTTEN GETİRİLEN İLK ÖRNEKLER OLACAK

Ryugu elmas şeklinde ve yaklaşık 1 km çapında bir cisim. Hayabusa2 başarılı şekilde görevini tamamlayıp Dünya'ya inebilirse bir C-tipi bir asteroitten örnek getiren ilk araç olmuş olacak.

NASA'nın da devam etmekte olan benzer uzay görevleri mevcut ve OSIRIS-Rex adlı Amerikan uzay aracı aynı şekilde bir asteroitten dünyaya 2023 yılında örneklerle dönecek.