Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
116896
ALTIN
162.336
DOLAR
3.8003
STERLİN
5.2566
EURO
4.6424
Vücut direncini artırmanın 9 adımı
Vücut direncini artırmanın 9 adımı
Çocuklarda öksürüğe o sebepler yol açıyor
Çocuklarda öksürüğe o sebepler yol...
Diş fırçalarken dikkat!
Diş fırçalarken dikkat!
Grip tedavisinde ilk 48 saat önemli!
Grip tedavisinde ilk 48 saat...
Bulaşık makinesindeki ölümcül tehlike!
Bulaşık makinesindeki ölümcül tehlike!

Japonlar çıplak fotoğrafta sakınca görmüyor

Yapılan bir ankete göre genç Japonların çoğu çıplak fotoğraf ya da videoları cep telefonlarından partnerlerine göndermekte sakınca görmüyor...

18 Ocak 2018 Perşembe 12:02
Japonlar çıplak fotoğrafta sakınca görmüyor
banner10

Günümüzde akıllı telefonlar iletişim kurmanın yanı sıra internette gezmek, fotoğraf ya da video çekmek için de kullanılıyor. Cep telefonlarında çekilen fotoğraf ya da videolarun sosyal medya platformları ya da arkadaşlar arasında paylaşımı da çok yaygın. Ancak özel hayatın mahremiyetine giren çıplak fotoğraf ya da videoların paylaşımı konusunda uzmanlar sık sık uyarıda bulunuyor.

Japonya'da yapılan bir anket özellikle genç Japonların bu konuda esnek olduğunu ortaya koydu. Japon Yomiuri Shimbun gazetesinde yer alan ankete göre 20-30 yaş arasındakilerin yüzde 11,3'ü partnerleri gibi çok güvendikleri birine seksi pozlar vererek çektikdikleri fotoğraf ya da videoları cep telefonlarından göndermeye karşı olmadıklarını söylüyor.

Daha genç Japonlar da ise bu oran yüzde 7,5. Bilgi Teknolojileri Tanıtım Ajansı'nın (IPA) 5 bin kişi ile yaptığı ankete katılanlardan 13 yaş üzerinde olanların yüzde 7,4'ü çıplak fotoğraflarını cep telefonundan partnerlerine gönderebileceklerini belirtiyor.

Uzmanlar ise böylesine mahrem içerikli görüntülerin internet ortamında paylaşımı konusunda uyarıda bulunuyor. Uzmanlar böylesine görüntülerin bir kez internet ortamında paylaşılması halinde söz konusu görüntüler üzerindeki kontrolün tamamen kaybedileceğini vurguluyor. 

banner22
Son Güncelleme: 18.01.2018 12:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan uzun menzilli balistik füze denedi
Hindistan uzun menzilli balistik füze denedi
Kazakistan’da otobüs yandı: 52 kişi öldü!
Kazakistan’da otobüs yandı: 52 kişi öldü!
Tillerson: “Suriye’nin geleceğini kurmakta Türkiye'ye ihtiyacımız var”
Tillerson: “Suriye’nin geleceğini kurmakta Türkiye'ye ihtiyacımız var”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim