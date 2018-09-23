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Japonlar ilk görüntüleri dünya ile paylaştı

Japonya'nın uzay aracı Hayabusa 2'nin Ryugu asteroidine gönderdiği 2 gezginci araçtan ilk görüntüler dünyaya ulaştı.

23 Eylül 2018 Pazar 09:35
Japonlar ilk görüntüleri dünya ile paylaştı

Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Gezginci 1A” ve “Gezginci 1B” adı verilen araçların, yer çekimi kuvvetinin zayıf olduğu Ryugu’nun yüzeyine başarılı bir şekilde indiğini duyurdu.

JAXA ayrıca, Twitter’dan 2 gezginci aracın bir kilometre genişliğindeki Ryugu’nun yüzeyinden çektiği fotoğrafları da paylaştı.

HAYABUSA’NIN HEDEFİ 2020

Ryugu’ya 3,5 yıllık yolculuğun ardından haziran ayında ulaşan Hayabusa 2’nin, çalışmalarını tamamlayarak aldığı numunelerle 2020’nin sonlarında dünyaya dönmesi öngörülüyor.

Hayabusa 2’nin ilkel bir tür astreoid olan Ryugu’dan topladığı numunelerden Güneş Sistemi’nin oluşumuyla ilgili ipuçlarına ulaşılması hedefleniyor. AA

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Anahtar Kelimeler:
JaponyaHaberKKTC
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