Japonları önce elektrik sonra sıcak çarptı: 150 yılın rekoru

Japonya rekor sıcaklıklarla boğuşuyor. Son üç günde başkent Tokyo'da sıcaklık art arda 35 dereceyi aştı.

1875'ten bu yana haziran ayında görülen en sıcak hava yaşandı. Ülkedeki elektrik fiyatlarının artmasıyla Tokyo üst üste dördüncü gün kavurucu sıcaklıklar altında adeta kavruldu.

Tokyo’daki sıcak hava dalgasının elektrik fiyatının da arttığı döneme denk gelmesi üzerine indirim çağrıları yapıldı.

Tokyo Valisi ve birçok politikacı da indirim çağrısı yapanlar arasındaydı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Başkentteki pek çok kişi hükümetin tavsiyesiyle Covid-19’a karşı açık havada yüz maskeleri takmaya devam ettiğinden, sıcak çarpması nedeniyle hastaneye kaldırılma vakaları arttı.

Fuji News Network, yerel saatle 13 kişinin sıcak çarpması şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Haberde, en az iki kişinin sıcak çarpmasından öldüğü aktarıldı.

Ticaret ve Sanayi Bakanı Koichi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Görünüşe göre insanlardan enerji tasarrufu yapmalarını istediğimiz için klimalarını kapatan bazı yaşlılar var, ama lütfen hava bu kadar sıcakken kullanmaktan çekinmeyin" dedi.

Öte yandan, Tokyo için elektrik rezervi oranı geçen pazartesi akşamı itibariyle yüzde 5'in altına düştü. Yüzde 3'ün altındaki rezerv kapasitesi ise elektrik kesintisi riski taşıyor.

KAMU KURULUŞLARI, ÖZEL ŞİRKETLER VE MAĞAZALAR ELEKTRİK KULLANIMINI KISTI

Bu nedenle, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI), geçen Salı günü tüketicilere enerji kullanımında dikkatli olma çağrısında bulundu. METI yayınladığı uyarıda, devlet dairelerini öğleden sonra ve akşamları bazı ışıkları kapatmaya sevk etti. METI, binasındaki asansörlerin yüzde 25'inin kullanımını yasakladı.

Elektronik mağazaları da benzer adımlar attı. Normalde alıcıları cezbetmek için açık duran satış katlarındaki televizyonları ve diğer ürünleri kapattı. Ancak, ülkedeki bazı politikacılar daha fazla adım atılması için hükümete çağrıda bulunmaya başladı.

Diğer taraftan, 10 Temmuz'da parlamentonun üst meclisi için yapılacak seçimlerde başarılı olması beklense de, Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın iktidar partisi, ithalatı daha maliyetli hale getiren yen değerindeki bir düşüşle daha da kötüleşen yükselen fiyatların olumsuz etkileriyle karşı karşıya bulunuyor. Kamu yayın kuruluşu NHK tarafından 24-26 Haziran'da yapılan bir seçmen anketinde Kishida kabinesinin onayı geçen haftaki yüzde 55'ten yüzde 50'ye düştü.