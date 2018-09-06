Japonya'da 6,6 büyüklüğünde deprem: 7 ölü, 200 yaralı

Japonya'nın Hokkaido bölgesinde meydana gelen şiddetli depremde 7 kişi öldü, 200 kişi yaralandı.



Japon yayın kuruluşu NHK, ülkenin kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda ormanlık alanda çok sayıda toprak kaymasına neden olan depremde en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin kaybolduğunu ve 200'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Japonya Meteoroloji Ajansı depremin daha önce 6,6 açıklanan büyüklüğünü 6,7 olarak güncelledi ve Tomakomai kentinin doğusunda 40 kilometre derinlikte meydana geldiğini kaydetti.



Şiddetli depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntının yaşandığı bazı bölgelerde, tahliye emri verildi.



Atsuma bölgesinde depremin yol açtığı toprak kayması sonucu kaybolan 30'dan fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



Depremin ardından Tomari nükleer santralinde 3 reaktör devre dışı kaldı ve acil durum jeneratörlerine bağlandı. Adada yaklaşık 3 milyon haneye elektrik verilemedi, hava alanları ve çok sayıda otoyol kapatıldı.



Yetkililer, bölgeye arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 25 bin asker ve diğer personelin gönderildiğini belirtti.