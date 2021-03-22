Japonya'da 6,9'luk depremde 9 kişi yaralandı

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, 20 Mart Cumartesi günü ülkenin Tohoku bölgesinin Miyagi eyaleti açıklarında gerçekleşen depremde 9 kişi yaralandı.

Ülkenin doğusu ve kuzeydoğusunda yer alan nükleer santrallerde şimdiye kadar bir anormallik yaşanmadığı açıklandı.

Deprem, birçok eyaletten hissedilmişti

Miyagi'nin Oşika yarımadasının 20 kilometre açıklarında yerel saatle 18.09'da 60 kilometre derinlikte 6,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem, Tohoku bölgesi eyaletleri Aomori, İwate, Fukuşima, Akita, Yamagata ile başkent Tokyo ve çevre eyaletlerde hissedilmişti.

Sarsıntı sonrası verilen tsunami uyarıları, bir süre sonra kaldırılmıştı.

Tohoku bölgesindeki Fukuşima'da 13 Şubat'ta meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.