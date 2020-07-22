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Japonya'da deksametazon kullanımı onaylandı

Japonya Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisinde "Deksametazon" isimli ilacın kullanımını onayladı.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:41
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Japonya'da deksametazon kullanımı onaylandı

Kyodo'nun haberine göre Bakanlık, Covid-19 hastalarının tedavisinde steroid ilaç Deksametazon kullanılmasını uygun buldu.

Uygun fiyatlı, kolay erişilebilir Deksametazon, virüslü hastaların yanı sıra akciğer rahatsızlığı dahil birçok alanda kullanılabilecek.

Japonya'da Covid-19 tedavisine yönelik Remdesivir isimli ilaç mayıs ayında onaylanmıştı.

İngiltere'de tedavilerde ilacın, 10 gün boyunca verildiği 2 bin 100 hasta ile verilmediği 4 bin 300 hastanın durumu kıyaslandığında ilacın etkisi ortaya çıkmıştı, solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm oranının üçte bir, standart oksijen tedavisi görenlerde ise beşte bir azaldığı saptanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
JaponyaKoronavirüsCoronavirüs
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