Japonya'da depremin zararı 350 milyon dolar

Japonya’nın Hokkaido bölgesini 6 Eylül’de vuran ve resmi verilere göre 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.7’lik depremin neden olduğu yaklaşık maddi zarar belirlendi.

Yerel hükümet, depremin farklı sektörlerde toplam 350 milyon doları aşan maddi zarara yol açtığını açıkladı.

Yetkililer, 6 Eylül’de deprem nedeniyle tetiklenen toprak kaymalarının Atsuma, Abira ve Mukawa kasabalarındaki dağ ormanlarına tahmini 200 milyon dolar zarar verdiğini bildirdi. Orman yollarında meydana gelen zararın bedeli 40 milyon dolar olarak açıklandı.

Onarımı için en az 80 milyon dolar kaynak gerekebilir

Yerel hükümet, sel suları ve taşıdığı çamur nedeniyle zarar gören alanların ve sulama kanallarının onarımı için 80 milyon dolardan fazla kaynak gerekebileceğini belirtirken, hayvancılık sektörünün de zarar gördüğü ifade edildi. Yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle 19 milyon dolar değerinde çiğ sütün çöpe gittiği, yıkılan ahırlarda birçok hayvanın telef olduğu açıklandı.

Limanlarda hasar 9 milyon dolar seviyesinde

Balıkçı limanlarındaki hasarın ise yaklaşık 9 milyon dolar seviyesinde olduğu tespit edildi. Yetkililer, felaket sırasında çiftliklerde yetiştirilen balıkların ve deniz kestanelerinin öldüğünü, donmuş deniz mahsullerinin de çözülerek tüketilemez hale geldiğini aktardı.

Hasar tespit çalışmaları devam ederken, maddi hasarın tüm sektörlerde artacağı öngörülüyor.

Kaynak: İHA