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Japonya'da hızlı trenin 1 dakikalık rötarına soruşturma

Japon hızlı tren ağında 57 yıldır hiç kaza yaşanmamasının arka planını gösteren bir olay yaşandı. 1 dakikalık rötara açılan soruşturmada, makinistin saatte 150 km hızla giden trenin kontrolünü vasıfsız bir kondüktöre devrederek 3 dakikalığına tuvalete gittiği ortaya çıktı. Şirket, makinisti cezalandıracağını söyleyerek halktan özür diledi.

21 Mayıs 2021 Cuma 12:46
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Japonya'da hızlı trenin 1 dakikalık rötarına soruşturma

Japonya'da bir hızlı tren makinistinin doğanın çağrısına karşı koyamayarak kontrolü tren kullanma ehliyeti olmayan bir kondüktöre devretmesi skandal yarattı.

Hızlı tren makinistinin kısa tuvalet ziyareti kimsenin dikkatini çekmeyebilirdi, ama trenin varış saatinde 1 dakika rötar yapması, dakikliğin gelenek olduğu Japonya'da soruşturma açılmasına neden oldu. 

Soruşturmada ifade veren makinist, karnında şiddetli ağrı hissettiği için 160 yolcu taşıyan trenin kontrolünü vasıfsız bir kondüktöre devrederek tuvalete gitmek zorunda kaldığını anlattı.

Tren saatte 150 km hızla yol alırken, makinist, görevinin başından 3 dakika ayrı kaldı.

Bilgisayarlı merkezi komuta sistemiyle yönetiliyor

AFP'ye konuşan Merkezi Japonya Demiryolları şirketinin sözcüsü, hızlı trenlerin bilgisayarlı merkezi komuta sistemleri tarafından çok sıkı kontrol edildiklerini, ancak olası beklenmedik duruma karşı yerinde kalması gereken insan sürücünün aynı zamanda güvenliği sağlamak ve treni tarifede belirtilen zamanda ulaştırmak için manuel olarak fren yapması veya hızlanmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Kumanda merkeziyle koordinasyon şartına uymadı

Talimatlara göre görev başındayken acil durumla karşılaşan makinistin kontrolü tren kullanma ehliyeti olan bir kondüktöre devretmesi veya treni raylar üzerinde durdurması ya da en yakın istasyona çekmesi için kumanda merkeziyle koordinasyon kurması gerekiyor.

Ancak makinistin 3 dakikalık tuvalet ziyaretinin 1 dakikalık rötara yol açması üzerine açılan soruşturmayla ilgili basın toplantısı düzenleyen şirket yöneticileri, 'son derece uygunsuz eylemle ilgili özür dilediklerini' açıkladı.

Yöneticiler, hem makiniste hem de kondüktöre 'uygun muamelenin yapılacağını' söyleyerek cezalandırılacaklarına işaret etti.

'Utandığım için bildirmedim'

Makinist de 'treni gecikmeye neden olmak istemediği için durdurmadığı, üstlerini de durumdan utandığı için haberdar etmediği' izahatını getirdi.

Şinkansen'in sicili temiz

Japonya'nın hızlı ve etkin işlemesiyle meşhur demiryollarında, yüksek güvenlik standartlarına göre sıkı düzenlemeler uygulandığından nadiren kaza yaşanıyor. 

Son büyük kazada, 2005 yılında batıdaki Amagasaki kentinde bir trenin raydan çıkması sonucu 107 kişi ölmüştü.

5 şirket tarafından işletilen hızlı tren ağı Şinkansen ise 57 yıllık tarihinde hiçbir önemli kazaya sahne olmadı.

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