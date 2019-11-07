Japonya'da kar yengeci 46 bin dolara satıldı

Japonya'nın batısında sezonun ilk kar yengeci avında yakalanan yengeçlerden biri 5 milyon yene (yaklaşık 46 bin dolar) satıldı.

Kyodo'daki habere göre, Tottori kenti limanında düzenlenen açık artırmada 14,6 santimetre uzunluğunda ve 1,2 kilogram ağırlığındaki kar yengeci, yaklaşık 46 bin dolara (264 bin lira) alıcı buldu.

Bunun bir kar yengecine verilen rekor fiyat olduğu ifade edildi.

Yengeci satın alan Kanemasa Hamashita Shoten şirketi yetkilisi, kar yengecinin Tokyo'nun Ginza alışveriş bölgesindeki bir restorana satılacağını belirtti.