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Japonya'da şiddetli yağışlar 4 can aldı

26 Ekim 2019 Cumartesi 12:07
Japonya'da şiddetli yağışlar 4 can aldı

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Chiba bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle medyana gelen sel ve heyelanlarda 4 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin yaralandığı ve bir kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, yetkililer, Tokyo'nun doğusundaki Chiba bölgesinde şiddetli yağışların ardından oluşan sel ve heyelanlar sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin yaralandığını, bir kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

Arama kurtarma ekipleri, Chiba'daki yerleşim yerlerinde yaşları 60 ile 80 arasında olduğu tahmin edilen 4 kişinin cesedine ulaşıldığını, bir kadının kaybolduğunu ve bir kadının da yaralandığını duyurdu.
Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan yapılan açıklamada, bölgedeki Ichihara kentine 12 saat içinde 280 milimetreden fazla yağmur yağdığı ve ekim ayındaki toplam yağış miktarını geçtiği belirtildi.

Chiba Valiliği, Öz Savunma Kuvvetlerinden arama kurtarma faaliyetleri kapsamında asker göndermesi talebinde bulunurken, valilik, şiddetli yağış sonrası bazı yerleşim yerleri için tahliye kararı aldı.
Narita Uluslararası Havalimanı'na yapılması planlanan bazı uçuşların, şiddetli yağmur nedeniyle rotalarının değiştirildiği kaydedildi.

Japonya'da geçen hafta sonu 6 bölgede etkili olan Hagibis Tayfunu'nun neden olduğu afet ve kazalarda en az 77 kişi yaşamını yitirmişti.
Etkili olan tayfunun ardından en az 230 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, tayfunun 38,3 milyar yenlik (2,02 milyar lira) zarara yol açtığı ve 25 bin hektar arazinin sular altında kaldığı belirtilmişti.

İçişleri Bakanlığı, nehirlerin taşması sonu en az 100 toprak setin çöktüğünü, 33 bin evi su bastığını, bin 700 evin ise kısmen ya da tamamen yıkıldığını duyurmuştu.
Japonya Başbakanı Abe Şinzo, tayfundan etkilenen bölgelerdeki yardım çalışmaları için 6,5 milyon dolar harcamayı planladıklarını bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Japonyaşiddetli YağışlarCanHaber
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