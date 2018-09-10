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Japonya'daki depremde ölü sayısı 40 ulaştı

10 Eylül 2018 Pazartesi 13:47
Japonya'daki depremde ölü sayısı 40 ulaştı

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'nda geçen perşembe günü meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 40'a yükseldi. Yaklaşık 2 bin 700 kişi barınaklarda yaşıyor.

Kyodo ajansının haberine göre, son olarak Atsuma kentinde 77 yaşındaki bir erkeğin cesedinin bulunmasıyla depremde hayatını kaybeden kişi sayısı 40'a çıktı. 

Depremde kaybolanların olduğu belirtilmesine rağmen yerel yönetimin arama kurtarma çalışmalarına son verdiği açıklanırken, yaklaşık 2 bin 700 kişinin barınaklarda kaldığı belirtildi.

Depremin yol açtığı heyelanlar, Atsuma'da çok sayıda evin toprak altında kalmasına neden olmuştu.

Hokkaido Adası genelinde de 8 bin haneye hala elektrik verilemediği ifade ediliyor. 

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, depremin vurduğu adadaki en büyük kent olan Sapporo'yu ziyaret ederek afet çalışmalarını yerinde incelemişti.

Geçen perşembe günü meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki deprem Hakkaido Adası'nda hayatı felç etmişti.

5,4 milyon kişinin yaşadığı bölgede elektrik ve ulaşım hizmetleri kesilmiş, bölgedeki uluslararası havaalanı uçuşa kapatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
JaponyaDepremHaberKKTC
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