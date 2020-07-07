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Japonya'daki sel ve heyelanlarda ölü sayısı artıyor

Japonya’nın güneybatısındaki Kyuşu bölgesinde sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 56’ya yükseldi.

07 Temmuz 2020 Salı 16:06
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Japonya'daki sel ve heyelanlarda ölü sayısı artıyor

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, ülkenin güneybatısındaki Kyuşu'nun kuzeyinde şiddetli yağış sonrası Kuma Nehri taştı. Su baskınları bazı köprülerin yıkılmasına, ağaçların devrilmesine, yolların çökmesine ve binlerce evin sular altında kalmasına sebep oldu.

Kyuşu'nun kuzeyindeki Kumamoto eyaletinde sel ve heyelanlar nedeniyle ölenlerin sayısı 56'ya çıktı.

Kumamoto ve Kagoşima'da 2 binden fazla ev şebeke suyu hizmetine ulaşamıyor.

Kyodo ajansına göre, Kyuşu'nun en büyük akarsuyu Çikugo Nehri yoğun yağışın etkisiyle Oita eyaletinde taştı.

Yangın ve Afet Yönetim Ajansına (FDMA) göre şimdiye kadar Kyuşu'da yaşayan 1,3 milyon kişi için tahliye çağrısı yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
JaponyaSelHeyelan
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