Japonya, Epsilon tipi roketle üçüncü fırlatışını yaptı

Japonya, yeni geliştirdiği düşük maliyetli Epsilon roketini kullanarak uzaya üçüncü kez uydu fırlattı.

Japon haber ajansı Kyodo, NEC Corp. tarafından tasarlanan ASNARO-2 radar uydusunu taşıyan roketin yerel saatle 06.06'da ülkenin güneyinde bulunan Kagoşima'dakiUçinoura Uzay Merkezi'nden fırlatıldığını duyurdu.

Japon Havacılık ve Uzay Ajansı (JAXA) yetkilileri, roketin üçüncü kez başarıyla fırlatılmasının teknolojisine güveni arttırdığını vurguladı.

Yapay zeka teknolojisiyle donatılan Epsilon roketinin yalnızca iki bilgisayarla yerden kontrol edilebildiği, bu sayede fırlatma ve takip maliyetlerinin ciddi şekilde azaldığı belirtildi.

Yaklaşık 45 milyon dolara mal olan roketin 2006'da emekliye ayrılan M5 roketinin yaklaşık üçte biri kadar masrafla üretildiği, JAXA mühendislerinin maliyeti 27 milyon dolara kadar düşürmeyi hedeflediği kaydedildi.

Katı yakıtla çalışan 26 metrelik roket, H-2A ve H-2B gibi sıvı yakıtla çalışan roketlere göre daha sık fırlatma olanağı sağlayarak işletme maliyetlerini düşürüyor.

Roketin küçük uyduların uzaya fırlatılmasında kullanılması öngörülüyor.