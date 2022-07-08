Japonya eski başbakanı Abe suikast sonucunda hayatını kaybetti

Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Abe, Nara kentinde katıldığı bir mitingde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı.



Eski başbakan, art arda duyulan iki el silah sesinin ardından yere yığıldı. Göğsünden vurulan Abe, bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldı. Abe, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ABE'NİN DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Reuters'ın aktardığına göre Abe'nin doktoru, eski başbakanın hiçbir yaşamsal belirti göstermediğini açıkladı. Doktor, aynı zamanda Abe'nin göğsündeki kurşun yarasının kalbine erişecek kadar derin olduğunu ve hayatını kurtarmak için kan nakli yapıldığını aktardı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Japonya Eski Başbakanı, değerli dostum Şinzo Abe’nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Bu menfur saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Dostum Abe’nin ailesine, sevenlerine, tüm Japonya halkına ve hükûmetine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Olay yerine gelen güvenlik ekipleri, 41 yaşında olduğu tahmin edilen saldırganı kısa sürede yakaladı. Saldırganın adı Tetsuya Yamagami olarak açıklandı ve olay yerinde el yapımı iki namlulu silah ele geçirildi.

Japon haber ajanslarına göre, saldırgan ilk ifadesinde saldırının Abe'nin siyasi görüşleriyle ilgisi olmadığını söyledi. Ancak olayın nedeni henüz netlik kazanmadı.



Saldırıya dair birçok ülkeden de kınama mesajı geldi.



"AFFEDİLEMEZ BİR EYLEM"

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, ülkenin eski başbakanı Shinzo Abe'nin vurulmasının affedilemez bir eylem olduğunu belirterek en güçlü şekilde kınadı.