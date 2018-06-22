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Japonya füze savunma tatbikatını iptal etti

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, hükümet, Trump-Kim zirvesininin olumlu havada geçmesi nedeniyle Kuzey Kore'nin orta menzilli füze denemelerine karşı planladığı sivil savunma tatbikatını iptal etmeye karar verdi.

22 Haziran 2018 Cuma 09:30
Japonya füze savunma tatbikatını iptal etti

Japonya, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Ki Jong-un arasındaki zirvenin ardından Kuzey Kore'den gelebilecek güdümlü füze tehdidine karşı yapmayı planladığı sivil savunma tatbikatını iptal ettiğini açıkladı.

Japon haber ajansı Kyodo'nun haberine göre, hükümet, Trump-Kim zirvesininin olumlu havada geçmesi nedeniyle Kuzey Kore'nin orta menzilli füze denemelerine karşı planladığı sivil savunma tatbikatını iptal etmeye karar verdi. 

Japon Denizi'ne kıyısı olan 9 vilayette yapılması planlanan tatbikatta, olası bir füze saldırısında okulların ve devlet binalarının nasıl tahliye edileceğine dair uygulamalar yapılması planlanıyordu.

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Karar, Güney Kore'nin ABD ile düzenlediği yıllık ortak askeri tatbikatı iptal etmesinden sonra geldi.

Kuzey Kore lideri Kim, Güney Koreli ve ABD'li muhattaplarıyla yaptığı zirve görüşmelerinde nükleer ve güdümlü füze denemelerine son vermeyi taahhüt emişti.

Kuzey Kore'nin geçen yıl ağustos ve eylül aylarında yaptığı 2 orta menzilli füze denemesinde roketler Japonya'nın üzerinden geçmişti. 

Japonya, aralık ayında Kuzey Kore'den gelebilecek füze tehditlerine karşı Japon Denizi sahiline kıyısı olan iki noktaya orta menzilli füze savunma sistemi konuşlandırmaya karar vermişti. Akita dışında ülkenin güneyindeki Yamaguçi idari bölgesine bağlı Hagi şehrine de füze bataryası konuşlandırılacağı belirtilmişti.

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