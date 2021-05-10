Japonya günlük 1 milyon aşı vurmayı planlıyor

Kyodo ajansının haberine göre, COVID-19 önlemleri kapsamında Başbakan Suga Yoşihide, halihazırdaki aşı vurulma oranını 3 katına çıkarmayı planlıyor.

Düzenlediği basın toplantısında Suga, salgınla mücadele kapsamında günlük 1 milyon kişinin aşı vurulması için planlamaların yapıldığını açıkladı.

Günlük 1 milyon aşı oranıyla Japonya'da 16 yaş üstü her kişinin, aşının iki dozunu da yedi ay içerisinde vurulmuş olacağı hesaplanıyor.

Şimdiye kadar aşılanan kişi sayısı 3 milyonu geçti

Sağlık Bakanlığı verilerine göre şimdiye kadar ülkede en az bir doz aşı vurulan kişi sayısı 3 milyonu geçti. Bu oran toplam nüfusun yüzde 2'sine denk geliyor.

Şubat ayında Pfizer aşısını resmen onaylayan bakanlığın bu ay içerisinde Moderna aşısını da resmen onaylaması bekleniyor.