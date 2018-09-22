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Japonya hipersonik füze geliştirecek

Japonya'nın, hipersonik füze geliştirmek amacıyla yaklaşık 57 milyon dolar bütçe ayırdığı bildirildi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 11:29
Japonya hipersonik füze geliştirecek

Ülke basınında yer alan haberde, Savunma Bakanlığının hipersonik füze geliştirilmesi için 57 milyon dolarlık bütçe ayırdığı belirtildi.

Füzenin, 2023-2025 yıllarında test edilmesinin beklendiği, ülkenin savunma stratejisinin parçası olacağı kaydedildi.
 

HİPERSONİK TEKNOLOJİ
Hipersonik hava araçları, saniyede 343,2 metre ölçülen ses hızının 5 katı (Mach 5) veya daha yüksek hızlarda hareket eden araçlar olarak tanımlanıyor.

ABD, 2011'de Mach 20 hızında insansız hava aracı HTV-2'yi test etmiş ancak araç, Pasifik Okyanusu'na çakılmadan önce sadece birkaç dakika uçabilmişti. 

Çin, geçen yıl mart ayında WU-14 adlı hipersonik planörüyle Mach 5-Mach 10 aralığında 7 başarılı test gerçekleştirmişti. 

Nükleer silahlar ve balistik füzelerin taşınmasında da kullanılabilecek hipersonik hava araçlarının ilk örneklerini test eden ülkeler arasında Rusya, Hindistan ve Avustralya da bulunuyor.

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JaponyaHipersonik FüzeTeknolojiHaber
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