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Japonya ve Filipinler'de yanardağ patladı!

Japonya'da Kusatsu-Shirane Yanardağı'nın patlaması sonucu meydana gelen çığda bir kişi ölürken, Filipinler'de de Mayon Yanardağı lav ve kül püskürmeye devam ediyor...

23 Ocak 2018 Salı 13:00
Japonya ve Filipinler'de yanardağ patladı!
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Japonya'da bir kayak merkezinin yakınlarındaki Kusatsu-ShiraneYanardağı'nın patlaması sonucu bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kyodo ajansının haberine göre, Japon Meteoroloji Kurumu, Gunma bölgesinde yer alan 2 bin 171 metre yüksekliğindeki yanardağın yerel saatle 10.00 civarında patladığını açıkladı.

Kara Öz Savunma Kuvvetlerinden (GSDF) yapılan açıklamada, volkanik patlamanın tetiklediği çığın altında kalan 1 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, kayak merkezinin yakınlarında eğitim sırasında çığ altında kalan 5 asker ve bir sivil kayakçının yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

Volkanik taşların bir telesiyejin camını kırması sonucu içindeki 4 kişi yaralandı.
Polis kaynakları, yaralanan 10 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu bilgisini paylaştı.

Bu arada yaklaşık 80 kayakçı, kayak alanının tepesindeki telesiyej istasyonuna sığındı.

FİLİPİNLER'DE PATLAYAN MAYON YANARDAĞI

Filipinler'de de dün patlayan Mayon Yanardağı'nın lav ve kül püskürmeye devam ettiği ve bölgeden 40 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Yetkililer, yanardağda yakın zamanda şiddetli patlama meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü, dün yanardağdaki patlama sonucu yayılan kül ve dumanın yaklaşık 3 bin metre yüksekliğe ulaştığını açıklayarak yanardağ için uyarı seviyesini ikinci kategoriden dörde yükseltmişti.

Mayon Yanardağı'nda son olarak 2013 yılı Mayıs ayında meydana gelen patlamada dört Avrupalı dağcı ve Filipinli kılavuzları yaşamını yitirmişti. Yanardağın, 1987'deki patlamasında ise 100 kişi ölmüştü.

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