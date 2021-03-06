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Japonya’da 17 yeni mutasyonlu virüs vakası

Japonya’da 17 kişide COVID-19'un daha bulaşıcı olduğu belirtilen farklı mutasyonların tespit edildiği duyuruldu. Ülkede mutasyon virüsten enfekte olan toplam kişi sayısı 194'e yükseldi.

06 Mart 2021 Cumartesi 13:57
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Japonya’da 17 yeni mutasyonlu virüs vakası

Koronavirüsün daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni mutasyonlarına Japonya genelinde 17 kişide daha rastlandığı açıklandı.

Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt dışı seyahat geçmişi bulunmayan kişilerde İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarının tespit edildiği kaydedildi.

Saitama, Niigata, Okayama, Kanagawa, Hyogo, Ishikawa, Gifu ve Kyoto eyaletlerinden bildirilen vakaların enfeksiyon rotasının tespit edilemediği öğrenilirken, son gelişme ülke genelinde COVID-19'un farklı mutasyonlarından enfekte olan kişi sayısını 194'e yükseltti.

Japonya'da bugün itibarıyla toplam vaka sayısı 439 bin 18'e, can kaybı sayısı ise 8 bin 219'a yükseldi.

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