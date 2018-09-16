Japonya’da 69.785 kişi 100 yaşı geçti

DW Türkçe'nin haberine göre, dünyanın en büyük üçüncü ekonomik gücü olan Japonya'da yaşı 100 ve üzerinde olanların sayısı 69 bin 785'e çıktı. Japonya Sağlık Bakanlığı, 100 yaşını aşanların sayısının bir yılda 2 bin 14 arttığını belirtti. Süper yaşlıların yüzde 88.1'i kadın. Yarın Japonya'da “yaşlıları anma günü” kutlanacak. Japonların ömrünün artmasında geleneksel Japon mutfağı, tıptaki ilerleme ve beslenme bilincinin artması önemli rol oynuyor. Japonya'da kadınlar ortalama 87.3, erkekler ise 81.1 yıl yaşıyor.