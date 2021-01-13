Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Kız arkadaşını tekmeledi, burnunu kırdı
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Flaş Haber
1 ölüm, 10 yerel vaka
Kapat

Japonya’da 7 eyalette daha OHAL ilan edildi

Japonya’da yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında 4 eyalette süren olağanüstü hal (OHAL) kapsamına 7 eyalet daha eklendi.

13 Ocak 2021 Çarşamba 12:42
437 Okunma
Japonya’da 7 eyalette daha OHAL ilan edildi

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, vaka sayılarında düşüş eğilimi görülmeyen 7 eyaletin daha OHAL kapsamına alındığını söyledi.

Suga, "Yılbaşından bu yana ciddi bir kriz durumu hakim. Vakalar, metropollerden ülke geneline yayılmadan bu kararı aldık." dedi.

Karara göre, Kanto bölgesinden Toçigi, Kansai bölgesinden Osaka, Hyogo ve Kyoto, Tokai bölgesinden Aiçi ve Gifu, Kyuşu bölgesinden Fukuoka eyaletleri bundan böyle OHAL kapsamında yer alacak.

Başkent Tokyo, kuzeyindeki Saitama, doğusundaki Çiba, güneyindeki Kanagawa eyaletinde 8 Ocak’tan bu yana OHAL uygulanırken yeni kararla, bu sayı 11'e yükseldi.

OHAL'in, ülke nüfusunun yaklaşık yarısının yaşadığı söz konusu 11 eyalette 7 Şubat’a kadar sürmesi planlanıyor.

Geçen yıl nisan başında önce 7 bölgede ilan edilen ve 16 Nisan'da tüm ülke genelinde yaygınlaştırılan OHAL, iyileştirilen sağlık şartları dolayısıyla kademeli olarak kaldırılmış, 25 Mayıs'ta ülke genelinde sonlandırılmıştı. 

Son Güncelleme: 13.01.2021 13:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İklim değişikliği yaşamın döngüsünü sağlayan arıları hızla yok ediyor
İklim değişikliği yaşamın döngüsünü sağlayan arıları hızla yok ediyor
ABD’de 70 yılın ardından ilk kez bir kadın idam edildi
ABD’de 70 yılın ardından ilk kez bir kadın idam edildi
Horozoğlu: 235 Kıbrıslı Türk, Covid nedeniyle hayatını kaybetti
Horozoğlu: 235 Kıbrıslı Türk, Covid nedeniyle hayatını kaybetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim