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Japonya'da "antikor kokteyli"ne acil kullanım onayı veriliyor

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Japonya Sağlık Bakanlığı, "casirivimab" ve "imdevimab" adlı etken maddelerin birleşimden oluşan antikor kokteylini, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavilerinde kullanılması için onaylayacak.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:26
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Japonya'da "antikor kokteyli"ne acil kullanım onayı veriliyor

Kamu yayıncısı NHK'nın bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, antikor kokteyline gelecek hafta acil kullanım onayı verilecek.

Virüsü yüzde 70 oranında durduruyor

Resmi başvurusu Chugai Pharmaceutical firmasınca geçen ay yapılan kokteylin, deniz aşırı ülkelerdeki testlerinde virüsü yüzde 70 oranında durdurduğu kaydedildi.

Kokteyl, kabul edilmesi halinde "remdesivir", "steroid dexamethasone" ve "baricitinib" sonrası COVID-19'a karşı Japonya'da onay alan 4. ilaç olacak.

Antikor birleşimi, belirli bir yapıyı tanıyıp ona yapışmak üzere tasarlanan bir protein türü olan "casirivimab" ve "imdevimab" adlı monoklonal antikorlardan oluşuyor.

Trump kullanmıştı

Regeneron Pharmaceuticals üretimi kokteyl, ABD'de Kasım 2020'de acil kullanım onayı almıştı.

İlacın, oksijen takviyesi gerektirmeyen durumlar ile ciddi aşamaya ilerleme tehlikesi bulunan hastalarda kullanılabileceği vurgulanmıştı.

Kokteyl, görevi esnasında COVID-19'a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde kullanılmıştı.

Son Güncelleme: 14.07.2021 16:12
Anahtar Kelimeler:
JaponyaAntikor Kokteyli
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