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Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 bin 116 kişi kişi hastaneye kaldırıldı

Japonya’da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar nedeniyle 7 bin 116 kişi hastaneye kaldırıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), aşırı sıcakların önümüzdeki haftaya dek süreceğini açıklarken, yetkililer sıcak çarpması uyarısı yaptı.

03 Ağustos 2022 Çarşamba 12:43
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Japonya’da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 bin 116 kişi kişi hastaneye kaldırıldı
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Japonya’da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar nedeniyle 7 bin 116 kişi hastaneye kaldırıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), aşırı sıcakların önümüzdeki haftaya dek süreceğini açıklarken, yetkililer sıcak çarpması uyarısı yaptı.

Japonya’nın farklı kesimlerinde görülen mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, binlerce insanı hastanelik etti.

Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı Yangın ve Afet Yönetim Ajansı'nın verilerine göre, 25-31 Ağustos tarihleri arasında 7 bin 116 kişi sıcak çarpması nedeniyle hastanelik oldu.

Hastaneye kaldırılan kişi sayısı bir önceki haftaya göre 3 bin 77 artarken, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) ise yüksek sıcaklıkların önümüzdeki haftaya dek etkisini sürdüreceğini belirterek, halka sıcak çarpması uyarısında bulundu.

Öte yandan, termometrelerin dün 39,5 dereceyi gösterdiği ülkede Kanto Koshin ve Tokai bölgelerinde maksimum sıcaklığın bugün de 38 derece veya üzeri olacağı açıklanırken, yetkililer mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmama, klima kullanma ve bol su tüketme çağrısını yineledi.

Anahtar Kelimeler:
JaponyaSıcaklar
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