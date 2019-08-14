Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?
Çin dijital paraya hazır
Çin dijital paraya hazır
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP Kamera Sensörünü Duyurdu
Son Dakika
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP...
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka tüketin
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka...

Japonya’da Krosa tayfunu alarmı

Japonya Meteoroloji Ajansı, Krosa tayfunu ile beraber sağanak yağış ve sert rüzgârlara dair uyarılarda bulundu. Çok sayıda otobüs seferi ve uçak seferi iptal edildi.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:59
Japonya’da Krosa tayfunu alarmı

Japonya Meteoroloji Ajansı, Shikoku ve Kyushu adalarına yaklaşmakta olan Krosa tayfununa dair ‘sağanak yağış' ve ‘şiddetli rüzgar' uyarısı yaptı.

Şiddetli rüzgardan etkilenen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yetkililer, aşırı yağışların Japonya'nın batısında ve doğusunda, Pasifik Okyanusu'na yakın bölgelerde hissedileceğini duyurdu.

OTOBÜS VE UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Ajansın yaptığı tayfun uyarısından sonra çok sayıda otobüs ve uçak seferleri iptal edildi. All Nippon Havayolları ve Japon Havayolları şirketleri, Miyazaki Havaalanı'ndaki seferlerini iptal etti.

banner22
Son Güncelleme: 14.08.2019 16:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnsansız Hava Araçları Suriye’nin kuzeyinde göreve başladı
İnsansız Hava Araçları Suriye’nin kuzeyinde göreve başladı
Ameliyatta akılalmaz unutkanlık! Günler sonra kan kusunca ortaya çıktı
Ameliyatta akılalmaz unutkanlık! Günler sonra kan kusunca ortaya çıktı
'Anlaşmasız ayrılık referandum sonuçlarına ihanet olur'
'Anlaşmasız ayrılık referandum sonuçlarına ihanet olur'

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim